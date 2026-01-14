Brasil e Portugal buscam acelerar acordo Mercosul-União Europeia

Brasil e Portugal querem acelerar a implementação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia após conversarem nesta terça-feira (13) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro português Luís Montenegro, segundo comunicado do Palácio do Planalto. Os dois líderes manifestaram satisfação com a recente aprovação do acordo pelos Estados-membros da UE, que deve ser assinado em 17 de janeiro no Paraguai após 25 anos de negociações, e enfatizaram a importância de que as novas regras entrem em vigor o mais rapidamente possível, destacando o gesto como uma demonstração de defesa do multilateralismo e do livre comércio e a necessidade de trabalhar de forma conjunta, rápida e eficiente para que as populações vejam resultados concretos da parceria firmada.

Montenegro cumprimentou Lula pelo seu empenho na conclusão do tratado, e ambos também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, sublinhando a importância de evitar um cenário de instabilidade na América do Sul. O acordo, além de criar uma ampla zona de livre comércio entre os blocos, agora precisa passar pelo processo de internalização nos países signatários antes de entrar em vigor.