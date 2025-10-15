quinta-feira, 16/10/2025

Brasil e Costa Rica firmam acordo para trânsito de pets

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária

O Brasil e a Costa Rica estabeleceram um acordo para a implementação do Certificado Veterinário Internacional (CVI), que vai regulamentar o trânsito de cães e gatos entre os dois países. Essa iniciativa conjunta, realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pelo Serviço Nacional de Sanidade Animal da Costa Rica (Senasa), visa simplificar os procedimentos sanitários e garantir a saúde dos animais durante as viagens internacionais.

Com o CVI, os tutores e empresas de transporte contarão com um documento único que padroniza as condições sanitárias, reduzindo burocracias e divergências de interpretação. Isso significa menos retrabalho e custos operacionais mais baixos, além de maior segurança para os pets, que viajarão conforme normas acordadas previamente entre as autoridades dos dois países.

As orientações para a solicitação do CVI e o modelo do certificado estão disponíveis no portal do Mapa, na seção “Viajar com animais de estimação”. O material detalha as etapas do processo, a documentação necessária e os canais oficiais para emissão, facilitando o acesso às informações por parte dos interessados.

