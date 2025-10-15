Brasil e Bolívia unem forças para proteger a Serra do Amolar

Brigadistas do Ibama e bombeiros bolivianos intensificaram esforços para combater os incêndios na Serra do Amolar, localizada no Pantanal, na fronteira entre Brasil e Bolívia. O encontro realizado em Corumbá (MS) marcou a organização de estratégias conjuntas que facilitam o acesso e o combate ao fogo pela região, tendo em vista que o melhor trajeto para a área é pelo território boliviano.

Essa cooperação entre os dois países não é recente. Há anos, brigadistas promovem intercâmbios e treinamentos, garantindo comunicação eficiente e respostas rápidas no combate ao fogo. Em 2024, dez brigadistas brasileiros já atuaram em solo boliviano para enfrentar as chamas na Serra do Amolar, situação que se repetiu este ano.

Além das ações práticas, está prevista a ampliação da parceria em manejo integrado do fogo, por meio do Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica firmado em 1996. O Pantanal, uma das regiões mais importantes para a biodiversidade, sofreu em 2020 um dos maiores desastres ambientais da história recente, com mais de 4 milhões de hectares destruídos pelo fogo.

Essa cooperação binacional é fundamental para preservar a fauna, a flora e os modos de vida tradicionais da região, fortalecendo a proteção do bioma pantaneiro para as futuras gerações.