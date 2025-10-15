quinta-feira, 16/10/2025

Brasil e Bolívia unem forças para proteger a Serra do Amolar

A cooperação transfronteiriça reforça a proteção do bioma Pantanal diante dos desafios ambientais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ibama

Brigadistas do Ibama e bombeiros bolivianos intensificaram esforços para combater os incêndios na Serra do Amolar, localizada no Pantanal, na fronteira entre Brasil e Bolívia. O encontro realizado em Corumbá (MS) marcou a organização de estratégias conjuntas que facilitam o acesso e o combate ao fogo pela região, tendo em vista que o melhor trajeto para a área é pelo território boliviano.

Essa cooperação entre os dois países não é recente. Há anos, brigadistas promovem intercâmbios e treinamentos, garantindo comunicação eficiente e respostas rápidas no combate ao fogo. Em 2024, dez brigadistas brasileiros já atuaram em solo boliviano para enfrentar as chamas na Serra do Amolar, situação que se repetiu este ano.

Além das ações práticas, está prevista a ampliação da parceria em manejo integrado do fogo, por meio do Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica firmado em 1996. O Pantanal, uma das regiões mais importantes para a biodiversidade, sofreu em 2020 um dos maiores desastres ambientais da história recente, com mais de 4 milhões de hectares destruídos pelo fogo.

Essa cooperação binacional é fundamental para preservar a fauna, a flora e os modos de vida tradicionais da região, fortalecendo a proteção do bioma pantaneiro para as futuras gerações.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Coronel David propõe utilidade pública ao instituto Pedro Arantes em Três Lagoas

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta terça-feira, o projeto de lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Centro Esportivo Pedro...
Leia mais

Senador Nelsinho Trad libera mais de R$ 600 mil para a Saúde de Vicentina

Milton - 0
O município de Vicentina recebeu um importante reforço na área da saúde com a liberação de mais de R$ 600 mil pelo senador Nelsinho...
Leia mais

Mundo Novo será sede de etapa do Circuito Sul Brasileiro de Futsal neste mês de outubro

ANELISE PEREIRA - 0
Nos dias 25 e 26 de outubro, Mundo Novo será sede de um grande evento, a etapa do Circuito Sul Brasileiro de Futsal. As...
Leia mais

JARDIM: Sábado é dia D de atualizar caderneta de vacina de menores de 15 anos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no sábado (18 de outubro), o Dia D da Campanha de Multivacinação...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia