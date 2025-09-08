Brasil amplia presença no agro com novos mercados na Argentina e Paraguai

O agronegócio brasileiro comemora a abertura de quatro novos mercados externos. A Argentina autorizou a importação de ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos in natura. Já o Paraguai abriu seu mercado para a chia em grãos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8) pelos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE).

Segundo os ministérios, a Argentina apresenta um setor pet em expansão, com alta demanda por insumos para nutrição animal, enquanto os novos cortes suínos oferecem oportunidade para produtos com menor aceitação interna. No Paraguai, a demanda por chia poderá impulsionar a renda de pequenos e médios produtores do Centro-Oeste, Paraná e Rio Grande do Sul.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para a Argentina, e cerca de US$ 963 milhões para o Paraguai. Com esses, já são 126 novos mercados abertos para o agro brasileiro neste ano.