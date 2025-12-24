Brasil amplia exportações de feijão para países da Eurásia

O governo brasileiro concluiu negociações fitossanitárias que permitem a exportação de feijão comum e feijão fradinho para Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. Os países integram a União Econômica Euroasiática e somam cerca de 36 milhões de habitantes.

Em 2024, as exportações brasileiras para esses mercados alcançaram aproximadamente US$ 38 milhões.

A Armênia destacou-se como principal destino, concentrando mais de US$ 26 milhões em compras. A abertura reforça o potencial exportador do feijão comum, produto tradicional na agricultura nacional. O feijão fradinho também ganha espaço, com impacto positivo para pequenos produtores do Norte e Nordeste.

Com essa iniciativa, o Brasil chega a 519 novas oportunidades comerciais desde 2023.