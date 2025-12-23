terça-feira, 23/12/2025

Brasil amplia exportação de produtos agropecuários para quatro países

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária

O governo brasileiro concluiu negociações fitossanitárias com Marrocos, Iraque, Singapura e Argentina, abrindo novas oportunidades para produtos do agronegócio nacional. Nos três primeiros países, a exportação de feno foi aprovada, atendendo à demanda por alimentação animal e reforçando a presença do Brasil em cadeias pecuárias globais. Em 2024, o Iraque destacou-se como principal importador, com US$ 1,78 bilhão em compras. Na Argentina, a exportação de bulbos de cebola recebeu autorização, somando-se a outros produtos como cacau, café e carnes, que movimentaram mais de US$ 1,5 bilhão.

Com esses avanços, o Brasil alcança 525 aberturas de mercado desde o início de 2023. O resultado reflete a cooperação entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). As iniciativas fortalecem a presença brasileira em mercados estratégicos na África, Ásia e América do Sul.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

PF captura procurado pela Justiça em Guarulhos

Milton - 0
Em ações de fiscalização realizadas na quarta-feira (17) no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a Polícia Federal prendeu um homem procurado pela Justiça do...
Leia mais

Beto Pereira libera mais de R$ 36 milhões em emendas e se destaca na bancada federal de MS

Milton - 0
O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) obteve o maior volume de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul em 2025, com R$...
Leia mais

Governo retoma licitação de ponte sobre o Rio Paraguai após aval do TCE

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a retomada da licitação para a recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, em Corumbá, após...
Leia mais

Educação de MS implanta protocolos de segurança escolar para situações de emergência

ANELISE PEREIRA - 0
A SED (Secretaria de Educação) instituiu protocolos de segurança escolar para situações de emergência em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino. A...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia