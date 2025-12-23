Brasil amplia exportação de produtos agropecuários para quatro países

O governo brasileiro concluiu negociações fitossanitárias com Marrocos, Iraque, Singapura e Argentina, abrindo novas oportunidades para produtos do agronegócio nacional. Nos três primeiros países, a exportação de feno foi aprovada, atendendo à demanda por alimentação animal e reforçando a presença do Brasil em cadeias pecuárias globais. Em 2024, o Iraque destacou-se como principal importador, com US$ 1,78 bilhão em compras. Na Argentina, a exportação de bulbos de cebola recebeu autorização, somando-se a outros produtos como cacau, café e carnes, que movimentaram mais de US$ 1,5 bilhão.

Com esses avanços, o Brasil alcança 525 aberturas de mercado desde o início de 2023. O resultado reflete a cooperação entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). As iniciativas fortalecem a presença brasileira em mercados estratégicos na África, Ásia e América do Sul.