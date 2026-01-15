quinta-feira, 15/01/2026

BR-163/MS terá obras de manutenção e ampliação nesta quinta (15/01)

Foto: Rachid Waqued

As melhorias estruturais continuam avançando na BR-163/MS. Nesta quinta-feira (15/01), a Motiva Pantanal segue com o cronograma de obras de ampliação e conservação, atuando em pontos estratégicos da rodovia.

As frentes de trabalho realizam serviços de duplicação, manutenção do pavimento, revitalização da sinalização viária e limpeza dos sistemas de drenagem, contribuindo para um tráfego mais seguro.

Durante a execução das atividades, o tráfego poderá operar em sistema de pare-e-siga ou por desvios sinalizados, conforme a necessidade operacional.

A concessionária reforça a orientação para que os motoristas trafeguem com atenção redobrada e respeitem a sinalização provisória. Em caso de chuva, os serviços poderão ser temporariamente suspensos por segurança.

Pontos de Desvio

Sonora – entre os kms 829 e 827;
São Gabriel do Oeste – entre os kms 645 e 633; entre os kms 626 e 620;
Bandeirantes – entre os kms 581 e 578;
Jaraguari – entre os kms 510 e 503; entre os kms 506 e 505;
Campo Grande – entre os kms 432 e 431;
Dourados – entre os kms 278 e 252;

Pontos de Pare-e-Siga

Sonora – entre os kms 823 e 821;
Coxim – entre os kms 743 e 742; entre os kms 736 e 734;
Rio Verde de MT – entre os kms 718 e 716; entre os kms 676 e 675;
São Gabriel do Oeste – entre os kms 647 e 646;
Bandeirantes – entre os kms 560 e 550; entre os kms 545 e 535;
Jaraguari / Campo Grande – entre os kms 502 e 500;
Campo Grande – entre os kms 445 e 433;
Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 418;
Nova Alvorada do Sul / Rio Brilhante – entre os kms 370 e 339;
Douradina – entre os kms 304 e 303;
Dourados – entre os kms 262 e 260; no km 239;
Caarapó – entre os kms 192 e 189;
Juti – no km 166;
Itaquiraí – entre os kms 103 e 100; entre os kms 79 e 69;
Eldorado – entre os kms 62 e 53;

Acompanhe as atualizações pelo site motivapantanal.com.br ou pelo Disque Motiva Pantanal no 0800 648 0163, que funciona também pelo WhatsApp.

