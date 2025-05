Botafogo sofre prejuízo de R$ 292 mil mesmo com goleada sobre o Inter

Apesar da vitória por 4 a 0 sobre o Internacional, o Botafogo teve um prejuízo de R$ 292 mil na partida disputada no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O público presente foi de apenas 7.800 pessoas, bem abaixo da expectativa de 20 mil torcedores, conforme apontado pela ata da reunião de segurança com a CBF e demais entidades operacionais.

Para receber esse público estimado, o clube abriu o Setor Norte do estádio, o que aumentou significativamente os custos com segurança, logística e operação. A arrecadação com ingressos chegou a R$ 426,7 mil, mas as despesas somaram R$ 718,8 mil. Os maiores gastos foram com o programa de sócio-torcedor (R$ 240,7 mil) e com despesas operacionais (R$ 217,1 mil).

A melhor receita veio do setor Leste Inferior, com sócios do plano “Alvinegro”, que geraram R$ 80,5 mil. Esse foi o pior público do Botafogo na competição até agora. Após a partida, jogadores como Alex Telles e Cuiabano fizeram apelos à torcida para comparecer ao jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores, que já conta com mais de 17 mil ingressos vendidos.