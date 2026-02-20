Bolsas de até R$ 12 mil: matrículas de residências encerram hoje

Termina nesta quinta-feira (20) o prazo para matrícula nos programas de residência ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. As oportunidades são para as áreas de saúde mental e saúde da família, com bolsas que chegam a R$ 12 mil — entre as mais atrativas do país.

Na área de saúde mental, são nove vagas para residência multiprofissional, distribuídas entre enfermagem, psicologia e serviço social, além de duas vagas para residência médica em psiquiatria.

Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Prefeitura traz para Campo Grande um dos programas de residência médica mais valorizados do Brasil. Ao todo, 36 médicos irão se especializar em Medicina de Família e Comunidade, com bolsas de R$ 12 mil.

A parceria também garante 45 vagas para residência multiprofissional em Saúde da Família, formando especialistas em áreas como educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem comparecer à Gerência de Educação em Saúde, na sede da Secretaria, com a documentação exigida em edital. O não comparecimento dentro do prazo implicará desclassificação, com convocação de candidatos da lista seguinte.

As atividades têm início no começo de março, com aulas teóricas e práticas nas unidades da Rede Municipal de Saúde.