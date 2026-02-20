sexta-feira, 20/02/2026

Bolsas de até R$ 12 mil: matrículas de residências encerram hoje

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Termina nesta quinta-feira (20) o prazo para matrícula nos programas de residência ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. As oportunidades são para as áreas de saúde mental e saúde da família, com bolsas que chegam a R$ 12 mil — entre as mais atrativas do país.

Na área de saúde mental, são nove vagas para residência multiprofissional, distribuídas entre enfermagem, psicologia e serviço social, além de duas vagas para residência médica em psiquiatria.

Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Prefeitura traz para Campo Grande um dos programas de residência médica mais valorizados do Brasil. Ao todo, 36 médicos irão se especializar em Medicina de Família e Comunidade, com bolsas de R$ 12 mil.

A parceria também garante 45 vagas para residência multiprofissional em Saúde da Família, formando especialistas em áreas como educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem comparecer à Gerência de Educação em Saúde, na sede da Secretaria, com a documentação exigida em edital. O não comparecimento dentro do prazo implicará desclassificação, com convocação de candidatos da lista seguinte.

As atividades têm início no começo de março, com aulas teóricas e práticas nas unidades da Rede Municipal de Saúde.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Ibama autua responsável por pesca ilegal de mero em Candeias (PE)

Milton - 0
Ibama autua responsável por pesca ilegal de mero em Candeias (PE)Espécie ameaçada de extinção teve captura divulgada nas redes sociaisMulta de R$ 5 mil...
Leia mais

Garupa de moto morre em acidente grave em Sidrolândia

Milton - 0
Valdelíria Cruz, de 39 anos, morreu na noite desta terça-feira (17) em um acidente de moto na MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de...
Leia mais

Ex-agente da ditadura chilena é preso nos EUA

Milton - 0
Armando Fernández Larios, ligado à ‘Caravana da Morte’, foi detido na Flórida pelo ICE O ex-agente da Dina, Armando Fernández Larios, acusado de crimes contra...
Leia mais

CPI do Crime Organizado pode convocar ministros do STF

Milton - 0
A CPI do Crime Organizado se reúne na próxima quarta-feira, 25 de fevereiro, para votar requerimentos relacionados ao Banco Master, incluindo convite aos ministros...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia