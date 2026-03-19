“Bolacha” é encontrado morto na penitenciária de MS

Suspeita inicial é de infarto; polícia investiga as circunstâncias da morte
Aleandro de Souza Dias, vulgo “Bolacha”, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (19) em uma cela da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Internos acionaram os policiais penais, que automaticamente chamaram o SAMU, que atestou o óbito. A cela foi isolada para perícia, e um delegado acompanhou os trabalhos. A suspeita inicial é de infarto, mas também há possibilidade de overdose, a ser confirmada após exame necroscópico. Bolacha cumpria pena de 24 anos e 11 meses por homicídio qualificado em Três Lagoas, crime ocorrido em agosto de 2021.
O caso segue sob investigação.