Bodoquena celebra 45 anos de emancipação com participação do deputado Beto Pereira

Neste dia 13 de maio, Bodoquena celebra sua emancipação político-administrativa. A comemoração começou na noite de segunda-feira (12), com o 1º Bodoquena Rodeio Festival, um evento que atraiu uma multidão para a arena do Parque do Produtor que envolveu disputas de montarias e shows musicais.



Na terça-feira (13), data oficial do aniversário de 45 anos de Bodoquena, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) marcou presença nas celebrações ao lado da prefeita Girleide Rovari (MDB). O evento contou com o tradicional hasteamento das bandeiras, apresentações culturais em frente a Prefeitura Municipal que ressaltaram as tradições locais e a entrega de matrículas do REURB, um passo significativo para a regularização fundiária da cidade.

Beto Pereira anunciou a destinação de R$ 500 mil em emendas parlamentares, recursos que serão aplicados em investimentos prioritários para Bodoquena, com destaque para a pavimentação do Parque Municipal Deraldino Sena. “Este parque, localizado próximo à Serra de Bodoquena, é um verdadeiro cartão-postal e um importante ponto de lazer e esporte para os moradores”, destacou Beto.

Atendendo a solicitações da comunidade, o deputado também revelou a destinação adicional de R$ 200 mil para a contratação de profissionais e aquisição de equipamentos voltados ao atendimento das crianças da APAE de Bodoquena, além da solicitação de uma agência do Banco do Brasil na cidade. Ao todo, foram alocados R$ 2,3 milhões destinados à pavimentação asfáltica e drenagem de vias importantes como as ruas Venâncio de Freitas Pedrosa, Alcides Pereira da Silva e Assembleia de Deus, além da revitalização do Centro de Convenções Serra da Bodoquena.

“Este valor vai possibilitar um atendimento ainda mais especializado, garantindo conforto e dignidade para as crianças e suas famílias. Comprometo-me a destinar essa verba anualmente, enquanto estiver como deputado”, afirmou Beto.