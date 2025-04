Blackout afeta Espanha, França e PortugalDa

Espanha, Portugal e partes da França, na fronteira com a Espanha, sofreram uma queda massiva de energia na manhã de hoje, deixando milhões sem eletricidade. Um incêndio no sudoeste da França, que danificou uma linha de alta tensão entre Perpignan e Narbonne, é uma das principais causas investigadas. No entanto, a possibilidade de um ataque cibernético ainda não foi descartada, com autoridades de segurança cibernética da Espanha e Portugal conduzindo investigações.

Os impactos foram sentidos em todo o território português, incluindo os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A empresa Aeroportos de Portugal ativou geradores de emergência para manter o funcionamento das operações, mas Lisboa enfrentou mais dificuldades. Em Madri, o Aeroporto Internacional de Barajas e os sistemas ferroviários foram severamente afetados, com trens parados em diversas regiões.

O apagão também paralisou o metrô de Madri e Valência, e causou enormes congestionamentos nas estradas, devido à falha nos semáforos. O torneio de tênis Aberto de Madri teve suas partidas suspensas, enquanto o tráfego ferroviário ficou completamente interrompido, gerando caos nas estações.

A Red Eléctrica, operadora espanhola, já iniciou os protocolos de restauração do fornecimento de energia, com expectativa de recuperação gradual da normalidade.