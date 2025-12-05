sexta-feira, 5/12/2025

Beto Pereira destaca avanços da CPMI do INSS

Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) avaliou positivamente o trabalho da CPMI do INSS, que investiga fraudes de mais de R$ 6,3 bilhões no sistema previdenciário. Ele destacou que a comissão tem avançado na responsabilização de envolvidos e na tentativa de ressarcir os cofres públicos.

Beto ressaltou que a CPMI ainda tem três meses de investigação e citou como grande conquista a proposta de eliminação de descontos associativos, prática que facilitava fraudes. Ele explicou que, enquanto aposentados enfrentam burocracia, empresas conseguem benefícios de forma fácil.

O deputado também comentou a aprovação da LDO e a expectativa pela LOA de 2026, que prevê aumentos no salário mínimo e investimentos em estatais. Segundo ele, a missão da CPMI é garantir respostas à sociedade sobre o destino do dinheiro desviado.

