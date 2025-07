Beto Pereira critica tarifa de 50% dos EUA e defende soberania nacional

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) condenou a imposição de uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, considerada uma afronta à soberania nacional. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, será implementada em 1º de agosto e abrange todos os setores, sem exceções. Beto ressaltou a importância de manter a relação comercial entre Brasil e EUA, que sempre foi respeitosa e sólida, sem a contaminação de questões político-ideológicas.

Em sua crítica, o parlamentar destacou que a justificativa da taxação não deve ser usada como instrumento político. “Temos, sim, problemas internos, mas precisamos exigir respeito ao nosso setor produtivo e ao povo brasileiro”, afirmou. O impacto financeiro da tarifa será significativo, já que, em 2024, as exportações brasileiras para os EUA somaram US$ 40,4 bilhões, representando 12% do total exportado.

Beto Pereira também aproveitou a oportunidade para chamar atenção para os desafios internos do Brasil, mas ressaltou a necessidade de defender a soberania nacional.