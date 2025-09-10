quinta-feira, 11/09/2025

BELA VISTA: Novo trajeto da tubulação garante mais segurança contra enchentes

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A redefinição do trajeto da tubulação de drenagem marca um avanço fundamental para Bela Vista e traz benefícios também para a cidade vizinha. A mudança garante que as águas das chuvas tenham um escoamento adequado, reduzindo os riscos de enchentes, evitando acúmulos e trazendo mais tranquilidade para moradores e frequentadores da região.

Em Bela Vista, o impacto é ainda maior: a obra resolve um problema histórico da Baixada Corinthiana, que durante anos sofre com alagamentos e prejuízos causados pelas chuvas. Agora, o novo deságue foi direcionado para uma área desabitada, a mais de 600 metros do ponto original, antes localizado em frente à Playa Municipal de Bella Vista Norte.

Essa importante intervenção está sendo realizada em parceria com o Governo do Estado e foi iniciada ainda na gestão anterior. No entanto, a obra ficou paralisada e somente agora, com responsabilidade e compromisso, foi retomada para dar continuidade e garantir que a população finalmente sinta os resultados.

Mais do que infraestrutura, essa mudança simboliza cuidado, planejamento e respeito com o futuro de Bela Vista. Uma cidade que cresce ouvindo sua gente e transformando antigos problemas em novas conquistas. 

CATEGORIAS:
GERAL

