Bebida mortal: bares em SP são fechados após mortes por metanol

Foto: Governo SP/Divulgação

O Estado de São Paulo investiga cinco mortes e 15 casos de intoxicação causados por bebidas alcoólicas supostamente adulteradas com metanol. O governo estadual anunciou o fechamento temporário de bares suspeitos e descartou o envolvimento do PCC no caso. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a possível distribuição da substância para outros Estados.

Garrafas contaminadas foram apreendidas na Mooca e nos Jardins, incluindo o bar Ministro, onde uma vítima teria consumido a bebida. Os sintomas iniciais da intoxicação por metanol são semelhantes à embriaguez, mas podem evoluir para cegueira e até morte. A substância é comumente usada ilegalmente para adulterar gim, whisky e vodka.

O caso gerou alerta em todo o país.

