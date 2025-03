Barata em picolé leva fechamento de fábrica no Rio de Janeiro

Uma fábrica de sorvetes foi interditada após um picolé comprado na Praia do Recreio dos Bandeirantes viralizar nas redes sociais por conter uma barata inteira congelada. A imagem do inseto, que foi descoberta por uma mulher que já havia consumido parte do sorvete, gerou indignação e acumula milhões de visualizações. O caso levou a uma inspeção da Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon, que encontrou várias irregularidades na fábrica, incluindo mofo, rachaduras e falta de licenciamento sanitário e dos Bombeiros.

O picolé foi comprado por um banhista que filmou e compartilhou o ocorrido. A postagem rapidamente se espalhou e gerou questionamentos sobre a qualidade dos alimentos vendidos nas praias do Rio. Além disso, alguns internautas duvidaram da veracidade das imagens, questionando a condição da barata.

A fábrica Sorvetes Doce Verão, que atua desde 2016 em Belford Roxo, só poderá reabrir após regularizar sua estrutura e obter os devidos alvarás.