Baleia jubarte conquista liberdade após resgate no Mar Báltico

Mamífero gigante é libertado de banco de areia na costa alemã

Uma baleia jubarte encalhada perto de Lübeck, na Alemanha, conseguiu se libertar após uma complexa operação de resgate que envolveu escavadeiras, holofotes e dezenas de socorristas. O animal, medindo cerca de 12 a 15 metros, foi visto inicialmente próximo à estância de Timmendorfer Strand e passou dias tentando recuperar forças. Equipes de resgate acompanharam a baleia em botes infláveis e escoltaram-na com embarcações, incluindo a guarda costeira, enquanto ela nadava em ziguezague rumo ao mar aberto.

Apesar de um pedaço de rede ainda estar preso em sua boca, especialistas comemoraram a iniciativa do mamífero em buscar liberdade sozinho. O biólogo Robert Marc Lehmann destacou a importância de permanecer em águas abertas da Baía de Lübeck para alcançar o Mar Báltico. Autoridades locais, incluindo o prefeito Sven Partheil-Böhnke, expressaram alívio e otimismo quanto à trajetória da baleia em direção à Dinamarca e, posteriormente, ao Atlântico. A operação serviu de exemplo de cooperação entre biólogos, resgatistas e autoridades para a preservação da fauna marinha.