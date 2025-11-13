Bairro Nova Lima recebe atendimento itinerante do Sebrae/MS

O bairro Nova Lima, em Campo Grande, será palco de atendimento gratuito do Sebrae/MS entre os dias 17 e 19 de novembro, no Supermercado Pires. A ação faz parte do programa “O Sebrae vai até você“, que leva serviços essenciais aos empreendedores sem a necessidade de deslocamento ao centro da cidade.

O ponto de atendimento funcionará das 8h às 12h e das 13h às 17h, oferecendo orientações sobre gestão, marketing, finanças e serviços como formalização de MEIs, alteração cadastral, baixa de empresas e impressão de boletos do DAS-MEI. O bairro foi escolhido devido à presença de cerca de 2.600 empresas, sendo 66% delas microempreendedores individuais.

Segundo Yago Roque Perez, analista-técnico do Sebrae/MS, a iniciativa reforça o compromisso da instituição em levar soluções práticas e acessíveis, garantindo que os empreendedores locais mantenham seus negócios regularizados e em crescimento seguro. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais e, em alguns casos, estar com o aplicativo GOV.BR atualizado e inscrição imobiliária do estabelecimento.