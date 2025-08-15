Baiano retorna e CRA encara amistoso no Noroeste

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) realiza neste sábado (16), às 15h, no Estádio Noroeste, um amistoso preparatório para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025. A grande novidade é o retorno do volante Baiano, jogador experiente que atuou por diversos clubes do estado e volta a defender uma equipe de sua cidade natal.

Sob o comando do técnico Vinícius La Porta, o CRA busca ajustar a equipe titular e testar diferentes formações antes da estreia oficial, marcada para o dia 30 de agosto, contra o EC Taveirópolis, também no Noroeste, com transmissão da Rádio EsporteMS.

A competição estadual contará com seis clubes e será disputada em formato de pontos corridos, com turno e returno. Os dois melhores times garantem vaga na elite estadual de 2026. A expectativa é alta entre os torcedores da Princesa do Pantanal, que aguardam ansiosos a retomada do futebol local com o Azulão apenas voltando à ativa no próximo ano.