Aviso de emergência é emitido devido à elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana

Alerta do Imasul aponta risco de inundação nos municípios de Coxim e de Aquidauana, com possibilidade de danos materiais e ameaça à integridade humana

Dois avisos de evento crítico indicando situação de emergência em decorrência da elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana foram emitidos nesta quarta-feira (4). Os alertas apontam que os rios estão muito próximos das cotas de inundação, com potencial para provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos de Coxim e de Aquidauana.

As leituras são resultados do monitoramento contínuo realizado a partir das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) instaladas nos dois municípios, sendo os avisos emitidos pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), por meio da Sala de Situação do GRH (Gerenciamento de Recursos Hídricos), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Segundo o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, o cenário exige atenção máxima. “Estamos acompanhando a evolução dos níveis em tempo real. As chuvas persistentes em toda a bacia hidrográfica têm elevado rapidamente as cotas dos rios, o que aumenta o risco de transbordamentos e impactos diretos às áreas mais vulneráveis”, destacou.

Rio Taquari atinge nível de emergência em Coxim

Segundo leitura da estação hidrometeorológica às 10h30, o nível do Rio Taquari em Coxim alcançou a cota de 501, considerada nível de emergência e de inundação. A elevação expressiva do rio é atribuída ao grande volume de chuvas registrado desde o último fim de semana em toda a bacia hidrográfica.

Com a continuidade das precipitações, já foi identificado o início do processo de invasão das águas em áreas lindeiras ao curso hídrico, o que pode agravar ainda mais a situação.

Leonardo Sampaio reforça que o monitoramento antecipado é fundamental para reduzir riscos. “Esse acompanhamento técnico permite alertar os órgãos de proteção e a população com antecedência, possibilitando ações preventivas e evitando danos maiores”, explicou.

Rio Aquidauana também apresenta risco de inundação

No município de Aquidauana, o Aviso de Evento Crítico aponta que o Rio Aquidauana está prestes a atingir a cota de emergência de 730. Segundo a PCD, às 9h o nível registrado era de 697. No entanto, medições realizadas por leiturista de régua da Agência Nacional de Águas (ANA) indicaram que a cota já havia alcançado 706 às 7h, valor significativamente mais elevado.

Os dados reforçam a proximidade da cota de inundação e o risco iminente de transbordamento, com impacto direto sobre áreas urbanas e rurais situadas próximas ao leito do rio.

Previsão indica continuidade das chuvas

As condições meteorológicas seguem desfavoráveis. A previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica a continuidade de pancadas de chuva intensas nas regiões das bacias dos rios Taquari e Aquidauana entre os dias 4 e 5 de fevereiro.

Além disso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso com grau de severidade classificado como ‘perigo’ para o mesmo período. Já o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) classificou o alerta para chuvas intensas como nível 2, reforçando o cenário de atenção e risco elevado.

Diante do quadro apresentado, o Imasul recomendou que, após deliberação interna, o Gerenciamento de Recursos Hídricos acione a Coordenação Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, para a adoção de medidas preventivas e de resposta rápida.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a integração entre os órgãos é essencial neste momento. “Nosso foco é a proteção da vida. O trabalho técnico do Imasul, aliado à atuação da Defesa Civil e demais instituições, é fundamental para minimizar os impactos e orientar a população das áreas de risco”, afirmou.

O Imasul segue monitorando os níveis dos rios em tempo real e reforça a importância de que moradores de áreas suscetíveis acompanhem as orientações dos órgãos oficiais e da Defesa Civil.