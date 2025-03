Avião do presidente Lula arremete durante pouso em Sorocaba

O avião do presidente Lula (PT) passou por uma arremetida na tarde desta terça-feira (18) durante tentativa de pouso no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba/SP. O incidente ocorreu por volta das 15h20 e é considerado um procedimento seguro e normal na aviação, quando o piloto interrompe o pouso por questões de segurança. Após dar a volta no aeroporto, a aeronave pousou sem maiores problemas cerca de dez minutos depois.

Lula estava em Sorocaba para visitar a fábrica da Toyota, um compromisso relacionado à expansão da empresa no Brasil. A planta da Toyota investirá até 2030 R$ 11,5 bilhões no país, incluindo a construção de uma nova fábrica para a produção de modelos híbridos-flex. Este é o segundo compromisso do presidente na cidade em menos de uma semana. Na sexta-feira (14), ele participou da entrega de unidades do Samu.

O motivo da arremetida está sendo investigado pelas autoridades locais.