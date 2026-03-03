quarta-feira, 4/03/2026

Avião de matrícula brasileira é destruído na Amazônia Venezuelana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

A Força Armada Nacional Bolivariana apreendeu e destruiu, em Autana, na Amazônia Venezuelana, uma aeronave de matrícula brasileira durante a operação “Escudo Bolivariano”. A ação ocorreu no setor conhecido como “Piojo”. Militares localizaram um avião bimotor modelo Baron 58, de prefixo PR-NIB, aeronave utilizada no Brasil em aviação geral executiva e também em operações de táxi-aéreo.

Nas proximidades do avião, foram encontrados 3.800 litros de AVGAS (gasolina de aviação) e 200 litros de óleo aeronáutico. Segundo as autoridades venezuelanas, a aeronave estaria sendo utilizada por grupos ligados ao tráfico internacional de drogas.

A área onde ocorreu a operação fica em uma região remota da Amazônia venezuelana, a aproximadamente 360 quilômetros, em linha reta, de Cucuí, distrito de São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Brasil. A destruição do avião acontece em meio ao reforço das operações militares da Venezuela na faixa de fronteira amazônica, considerada estratégica no combate às rotas clandestinas utilizadas para o transporte aéreo ilícito na América do Sul.

