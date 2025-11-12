quarta-feira, 12/11/2025

Avião da PF leva chefes do Comando Vermelho para presídios federais

Operação da Seap-RJ e Polícia Federal reforça combate ao crime organizado

Milton
Foto: Rogério Santana

Sete chefes do CV (Comando Vermelho) foram transferidos, nesta quarta-feira (12), de Bangu 1 para presídios federais de segurança máxima, em uma operação conjunta da Seap-RJ e da Polícia Federal. A ação, autorizada pela Vara de Execuções Penais do TJRJ, mobilizou equipes do Serviço de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção Tática e da Divisão de Busca e Recaptura.

Os criminosos, condenados por tráfico e outros crimes graves, foram levados sob forte esquema de segurança até o Aeroporto Internacional do Galeão, de onde seguiram em aeronave da PF para destinos não divulgados. Segundo o governo, a medida integra a Operação Contenção e visa enfraquecer o comando das facções dentro das prisões.

A secretária Maria Rosa Nebel afirmou que a transferência reforça o equilíbrio do sistema prisional, enquanto o governador Cláudio Castro destacou que a ação simboliza o compromisso do estado com o combate ao crime organizado.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

