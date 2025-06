Avião cai na Índia e um passageiro sobrevive

Um avião da Air India que fazia o voo 171 com destino a Londres caiu nesta quarta-feira (12), poucos segundos após a decolagem. Ao menos uma pessoa sobreviveu ao acidente, segundo a polícia local.

O sobrevivente foi identificado como Vishwash Kumar Ramesh, cidadão britânico que estava no assento 11A. Ele foi resgatado com vida e está recebendo tratamento em um hospital, conforme informou o jornal Hindustan Times.

“Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido”, relatou Ramesh à imprensa. Ele viajava de volta ao Reino Unido após visitar familiares e estava acompanhado do irmão, que ocupava um assento em outra parte da aeronave. O estado do irmão ainda é desconhecido.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente e trabalham na busca por outros possíveis sobreviventes. Imagens e vídeos mostram partes da fuselagem em cima de prédios próximos ao local da queda.

O governo britânico disse estar em contato com autoridades indianas para apurar a situação dos passageiros e prestar apoio às famílias.