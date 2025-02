ÁUDIO: Avião da Azul faz pouso de emergência após falta de combustível

Na tarde desta quarta-feira (19), um avião da Azul declarou emergência por falta de combustível e pousou com segurança em Parnaíba, no Piauí. O voo AD4871, que saiu de Campinas com destino a São Luís, teve que desviar para dois aeroportos antes de conseguir aterrissar. O Airbus A320 tentou pousar em São Luís e Teresina, mas não conseguiu devido ao mau tempo, com chuva e ventos fortes.

Com combustível suficiente apenas para 30 minutos de voo, o piloto informou a emergência ao controle de tráfego aéreo e seguiu para o aeroporto de Parnaíba, onde fez o pouso seguro às 17h49. A aeronave foi reabastecida e, em seguida, prosseguiu para São Luís. A Azul destacou que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança dos passageiros.

Nota da Azul

“A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), precisou ser alternado para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo, precisando desviar novamente, para Parnaíba (PI), onde aterrisou em total segurança. Em seguida, a aeronave prosseguiu para a capital maranhense, onde clientes e tripulação desembarcaram.

Os clientes impactados estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia.”