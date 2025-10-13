segunda-feira, 13/10/2025

Audiência pública discute impacto de empreendimento no Monte Castelo

ANELISE PEREIRA
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida a população para participar da Audiência Pública que vai apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento multirresidencial com 254 unidades habitacionais. O residencial será construído na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, entre a Rua das Balsas e a Rua do Horácio, no Bairro Monte Castelo.

A convocação, conforme Edital 86/2025, foi publicada em Diogrande de n. 8.087 dessa segunda-feira (13). A participação da comunidade é fundamental para garantir transparência e ouvir as contribuições da população.

Audiência Pública

Data: 18 de novembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Planurb – Avenida Calógeras, 356 (entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa – Bairro Glória)

Transmissão ao vivo: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

Os documentos relacionados ao projeto estão disponíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira (Avenida Calógeras, 356 – entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa – Bairro Glória) e também no site da Planurb: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

