Atletismo escolar movimenta fim de semana em Campo Grande

Campo Grande será palco da etapa de atletismo dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho. A competição acontece no Parque Olímpico Ayrton Senna, das 7h às 17h, e reunirá cerca de 460 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 31 municípios do estado.

Voltada para estudantes de 15 a 17 anos, a disputa também funciona como seletiva para os Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil. Os atletas classificados poderão representar o estado na fase nacional.

Segundo a Fundesporte, o número de participantes cresceu significativamente em relação ao ano passado, demonstrando o fortalecimento da modalidade. A entrega das premiações será no domingo (6), às 18h, no SINPOL-MS. O evento reforça a importância do esporte escolar como ferramenta de inclusão e descoberta de novos talentos.