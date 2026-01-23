sexta-feira, 23/01/2026

Atlético-MG oficializa contratação de colombiano Mateo Cassierra

Galo reforça ataque com ex-jogador do Zenit

Publicado por Milton
Foto: Atlético-MG.

O Atlético-MG confirmou a contratação do atacante Mateo Cassierra, de 28 anos, que chega ao clube após passagem pelo Zenit, da Rússia, onde disputou 127 partidas, marcou 49 gols e deu 23 assistências desde 2021. O jogador assinou contrato válido por quatro temporadas, embora os valores da negociação não tenham sido divulgados. A chegada de Cassierra atende a uma das prioridades do Galo nesta janela de transferências: reforçar o setor ofensivo com um centroavante de referência.

Após o empate contra o América-MG, na última quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli comentou sobre o reforço, afirmando que ainda não sabia a data exata de sua chegada, mas destacou que enxerga o colombiano como um segundo atacante, oferecendo flexibilidade tática ao time. Com Cassierra, o Atlético-MG completa seu sexto reforço para a temporada 2026, mostrando intenção de fortalecer o elenco para disputar títulos nacionais e continentais.

A torcida, que acompanha ansiosa as movimentações do clube, espera que o colombiano se adapte rapidamente ao futebol brasileiro e auxilie na busca por gols e resultados importantes ao longo do ano.

