Associação Juliano Varela celebra o dia internacional da Síndrome de Down com gincana e homenagem a sócios beneméritos

Nesta sexta-feira (21), data em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, a Associação Juliano Varela realizará uma grande Gincana das pessoas com síndrome de down na unidade 2 – Av. Marquês de Pombal, n. 2.220, no bairro Tiradentes.

Na ocasião será entregue Títulos de Sócio Benemérito às pessoas que contribuem efetivamente para a continuidade dos programas de desenvolvimento das pessoas com deficiência em MS realizados pela Associação.

Durante a semana foram realizadas várias atividades com os alunos: Apresentação da Banda Rítmica Down na Assembleia Legislativa, apresentação do Grupo de Capoeira Inclusiva no Shopping Norte Sul Plaza, Apresentação do Grupo de Dança Dance Down e Exposição de Quadros, no Comper Itanhangá.

Sobre o Dia 21 de Março – Dia Internacional da Síndrome de Down

O dia 21 de março foi escolhido para promover a conscientização sobre a síndrome de Down por um motivo especial: é a data que representa a trissomia do cromossomo 21, uma condição genética em que a pessoa possui três cromossomos no par 21, em vez dos dois habituais. Essa condição é comumente conhecida como T21. De acordo com o Ministério da Saúde, essa alteração cromossômica foi identificada pela primeira vez em 1866 pelo pediatra britânico John Langdon Down e é a alteração genética mais comum entre os seres humanos. O Dia Mundial da Síndrome de Down, reconhecido oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, celebra não apenas a vida das pessoas com essa condição, mas também aborda temas.

Sobre a Associação Juliano Varela

Atuamos com dedicação na Saúde, Educação e Assistência Social de pessoas com síndrome de Down, autismo e microcefalia e outras deficiências intelectuais. Hoje, estamos presentes na vida de mais de 1.300 famílias, oferecendo terapias, alfabetização, capacitação profissional e atividades complementares como aulas de capoeira, futsal, natação e diversas atividades culturais.

Somos também o lar da única banda Down Rítmica do Brasil, mostrando que todos podem alcançar seus sonhos. Junte-se a nós nessa jornada de inclusão e apoie a causa da pessoa com deficiência. Do nascer ao envelhecer especial.