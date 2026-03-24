Assembleia Legislativa faz audiência pública quarta-feira para discutir o fornecimento de energia no Estado

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima quarta-feira (25), audiência pública para debater as necessidades de investimento e distribuição e fornecimento de energia elétrica que vem apresentando desde oscilações até curtos apagões em diferentes regiões do Estado.

A audiência propsta pelo deputado Pedro Caravina (PSDB) deve reunir especialistas, representantes do da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), União das Câmaras, Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Procon, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Ministério de Minas e Energia, Semadesc, Assuleite (Associação dos Produtores de Leite). Também está confirmada a participação de técnicos das concessionárias Energisa e Elektro.

As principais queixas envolvem a demora na realização de manutenções, especialmente em casos de interrupções no fornecimento provocadas por eventos climáticos ou outros fatores. De acordo com o parlamentar, essas falhas têm causado prejuízos a comerciantes, pequenos produtores e à população em geral, que muitas vezes fica sem energia por períodos prolongados.

As oscilações no fornecimento de energia têm gerado prejuízos diretos a produtores de leite e derivados, além de impactar a cadeia de engorda de frangos e suínos. Muitos produtores têm sido obrigados a investir na compra de geradores de energia como forma de mitigar perdas e garantir a continuidade da produção. “A audiência pública será um espaço de diálogo entre a população, representantes políticos e os envolvidos no setor elétrico, com o objetivo de discutir soluções e avaliar possíveis medidas para enfrentar o problema”, comenta Caravina.

Durante a audiência também será possível apresentar propostas e as empresas concessionárias terão oportunidade de detalhar seus projetos, investimentos e ações em andamento para melhorar o serviço.

Serviço

A audiência pública será realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na ALEMS, a partir das 13h30. A reunião contará com cobertura jornalística da Comunicação Institucional da ALEMS, com transmissão ao vivo pela TV ALEMS (Canal 7.2 e canal 9 da Claro NET TV) e matérias veiculadas pelo site oficial e pela Rádio ALEMS. O encontro também será transmitido em tempo real pelo YouTube e Facebook.