Assassino de guarda penitenciário é condenado a 15 Anos

Derlis Samudio Ojeda foi condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato do guarda penitenciário Juan Carlos Valiente Quiñonez, ocorrido em maio de 2021, em Pedro Juan Caballero. A decisão foi tomada pelo Tribunal Judicial Distrital de Amambay, em um julgamento realizado por maioria de votos. O crime aconteceu em uma via pública no bairro Obrero, quando a vítima, que havia saído da penitenciária onde trabalhava, foi baleada e morta enquanto se dirigia para casa.

O réu foi preso dois meses após o homicídio, em julho de 2021, e com ele foi apreendida uma pistola, usada em outros crimes, incluindo uma tentativa de homicídio contra outro agente penitenciário. A acusação, liderada pela promotora Reinalda Palacios, solicitou uma pena de 17 anos, mas a sentença final foi de 15 anos de prisão.

A juíza Marcelina Quintana foi a única a votar contra a condenação.