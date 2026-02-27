As Dez Mais

Sexta, 27 de fevereiro de 2026.

Hoje é dia do Agente Fiscal da Receita Federal.

O mês termina amanhã.

Manchetes do Correio do Estado:

-Com aporte maior, déficit da previdência cai pela metade…

-Bancada de MS declara ser a favor do fim da 6×1…

Autoridades se mobilizam para impedir liberdade de Marcinho VP…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“O que Eles odeiam em você é o que falta neles”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Gaeco voltou ontem a Sidrolândia e prendeu 5. Frescura e sua esposa estão de volta às grades. Essa turma não tem jeito. Continuam do tipo ‘puxa-se uma pena e sai uma galinha’.

2ª)

Encheram o rabo dos assassinos da vereadora Marielle Franco de cadeia. Os vagabundos dos Irmãos Frazão tomaram 76 anos de cadeia. Chiquinho e Domingos Frazão – deputado federal e outro desembargador do Tribunal de Contas do Rio- vão mofar na cadeia.

3ª)

Vereador que fugiu para não votar a ‘Taxa do Lixo e o IPTU’ voltou “brabinho”. Desta vez denunciou a FIEMS e disse que vai pedir que as maracutaias sejam denunciadas no plenário da Câmara Federal…

4ª)

O senador Fernando Bezerra Coelho e seu filho deputado Fernando Coelho Filho receberam ontem a visita da PF que apura desvios em emendas parlamentares e fraudes…

5ª)

Passarinho me contou que a próxima lavoura que deverá existir lá pras bandas de Sidrolândia será uma roça de ‘canabis sativa’ a popular maconha. Depois eu conto quem é a dona…

6ª)

A Câmara vetou a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, dado pela prefeita ao Consórcio Guaicurus. A isenção girou em torno de R$ 12 milhões de reais.

7ª)

Não foi apenas o vereador Landmark Rios quem fugiu para não votar a taxa do lixo e o IPTU. Outros fujões: Coringa, Fábio Rocha – disse que estava em cirurgia e reapareceu 4 dias depois jogando uma pelada-, Neto Santos, Silvio Pitu e Dr. Lívio. Detalhe: poderiam votar por telefone e não o fizeram.

8ª)

O pré-candidato a governador pelo PT Dr. Fábio Trad pediu que “abram a caixa-preta da FIEMS e analisem os contratos firmados através do Sistema S”. Dizem que a ‘coisa’ por lá é do tipo ‘puxa-se uma pena e sai uma galinha’.

9ª)

Falando no SISTEMA “S” o barbudinho andou comprando hotéis e outras propriedades em Bonito e tudo está fechado e se deteriorando. Isso tem cheiro de ‘jumbitos’ e merece apuração e providências.

10ª)

Resultado da megasena de ontem. Dezenas sorteadas: 8, 19, 27, 32, 38 e 52.

Prêmio acumulado em 145 milhões para amanhã.

Chicotadas do dia!

Pollon tenta se defender das acusações de ter pedido 15 milhões para não sair candidato. Alegou ser mentira originada no MS. Giani Nogueira – esposa do Gordinho do presidente- também está no ‘bololô’. Querem desmentir a história nascida em Brasília pelo Flávio Bolsonaro. Isso tá cheirando ‘jumbitos’ porque ninguém havia dito nada por aqui e quem denunciou foi o jornal ‘O Estado de São Paulo’. Falando sério: dá pra acreditar na inocência deles?… merecem nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Raquel Giroto; Dr. Paulo Siufi: pediatra; Itamar Bilibio; Fernanda Utiyama Vieira; Roni Wil; Victor Eugênio Filho; Daniel Neves; Eliane Recalde; Samara Franco; Isolina Dibo; Maria Aparecida Zotelli; Dra. Maria Cristiane Bravo e Ulisses Duarte Jr.

Nossos bons e queridos amigos:

Dra. Amanda Afif Vilamaior: médica recém-formada pela Santa Casa; Cel PM Enio de Souza; Osvaldo Nogueira Lopes: advogado; Bruno Arce: assessor do dep. Federal Beto Pereira; Edu Arnas: chefe de cozinha do Cassino Amambai em PJC; Graziela Rezende: jornalista do Midiamax; Marta Maria Gonçalves: da Enzo Volvo; Vereadoor Tonhão: da Câmara de Três Lagoas e prefeitos: Leocir Montanha (S. Gabriel D’Oeste), Celso Abrantes (Bandeirantes) e Eclarice Ewerling (Sonora).

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.