As Dez Mais

Quinta, 11 de dezembro de 2025.

Hoje é dia do Tango.

Faltam 14 dias para o Natal.

Manchetes do Correio do Estado:

Arrocho fiscal é exigência para Adriane viabilizar empréstimo …….EUA aperta o cerco contra traficante que fugiu pela fronteira da MS…………MS tem a 3ª maior taxa de divórcio do País.

Este programa será ouvido por gente que lê Vitor Hugo que diz em “Os Miseráveis”:

“Pena para aqueles que só amam corpos, formas, imagens: “A morte destruirá tudo. Tente amar as almas porque “você irá encontrá-las de novo”.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O transporte coletivo de Campo Grande atrasou hoje. O Sindicato fez indicativo de greve que foi marcada para 2ª feira. Funcionários estão com salário e13º em atraso.

2ª)

Autoridades já não mais acreditam que o sindicato tenha coragem e ir à greve. Os associados se preparam para o pior Natal que já tiveram. A greve é iminente.

3ª)

O governo do Estado diz que nada deve ao Consórcio Guaicurus porque seu convênio é com a prefeitura. A prefeita está entre a cruz e a caldeirinha: Tem que pagar, mas não recebe, consequentemente não paga.

4ª)

Politicamente a greve dos transportes pode colocar uma ‘azeitoninha’ no pastel do “já ganhou”. É aguardar pra conferir, mas… nem precisa.

5ª)

Segunda-feira Campo Grande vai ter que se virar sem transporte coletivo. Vai sofrer todo mundo: patrão, empregado, comércio, indústria etc. Se preparem para o mais desastroso Natal dos últimos tempos.

6ª)

Conversei ontem com alta fonte do Consórcio Guaicurus que me autorizou dar o seguinte recado: Se vocês quiserem rescindir a concessão e colocar outra empresa que queira nos substituir no transporte coletivo deixaremos de bom-grado.

7ª)

E se preparem para outra ‘cacetada’ que está a caminho: A Solurb também está com salários atrasados e a coleta do lixo está por um triz antes de parar.

8ª)

Para fugir do caos a secretária de Finanças Márcia Hokama – aquela doente flagrada correndo em Bonito – pediu nova licença médica- e vai ficar mais 29 dias ‘na boa’. Ela resolveu assistir da arquibancada o caos se instalar na cidade.

9ª)

Passarinho me contou que a homenagem que estavam preparando na entrada do Parque dos Poderes para o falecido Pedro Pedrossian gorou. O projeto que estava orçado em 250 mil reais foi usurpado e orçaram em mais de 2 milhões, inviabilizando-o, além do roubo intelectual.

10ª)

Meu Corinthians deu de 1 a 0 no Cruzeiro no jogo de ida. Se na volta vencer pelo placar mínimo já estará na final do Brasileirão.

Chicotadas do dia!

A greve que era um direito legítimo dos trabalhadores foi dificultada pela elite que agora exige uma série da protocolos antes que se parem os serviços. Se os sindicalistas não forem suficientemente ‘daquilo roxo’ qualquer greve se transforma em nada. A ‘pelegada’ está no jogo dos patrões e o povo nas garras do diabo. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

