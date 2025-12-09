As Dez Mais

Terça, 9 de dezembro de 2025.
Manchetes do Correio do Estado:
#Em 1 ano de tarifaço, MS pode ter recorde de exportações ////////// De atestado, secretária da Capital participa de corrida de rua ////////// Capital fecha o ano com 140 pardaizinhos#
AS ‘10’ MAIS!
1ª)
Os coletivos novamente ameaçando paralisação por não receber salários e nem 13º. Quinta-feira vão fazer assembleia para decidir. Vão parar para decisão.
2ª)
Caso decidam parar os coletivos a greve acontecerá na segunda-feira e então será um caos para o comércio em geral.
3ª)
O Consórcio Guaicurus não tem dinheiro para pagar os funcionário0s, mas tem dinheiro para receber da prefeitura e do governo do estado.
4ª)
Passarinho me contou que o governo tem que pagar R$ 6 milhões ao consórcio que deveriam ser repassados à prefeitura e ela para o consórcio, mas não o fizeram até agora.
5ª)
Preocupada, a prefeita Adriane Lopes está conversando com o governador tentando impedir que os coletivos entrem em greve.
6ª)
A secretária de Finanças Márcia Hokama que ‘enfiou’ atestado médico por 15 dias na prefeitura, foi flagrada correndo em Bonito na prova 21K. Ela percorreu 10 kms em 1 hora e 10 minutos…
7ª)
Aos 57 anos Márcia está com fôlego para correr muito mais, zombando – certamente- dos bobalhões que pagam seus salários. Disse mais: “Nada melhor que correr para curar o estresse”.
8ª)
A Pesquisa IPR revelou que a administração de Eduardo Riedel no governo do MS está com 74% de aprovação, logo “ele não precisa nem se esforçar para ser reeleito”.
9ª)
39ª feminicídio no MS: mulher pediu divórcio num dia e no outro foi assassinada a canivetadas pelo ex-marido. Arrependido ele tentou ‘se matar’ só que não conseguiu pois concluiu que “dói muito!”.
10ª)
Um veículo estacionado no Parque dos Poderes foi escolhido por uma jiboia. A PMA foi acionada pela dona do veículo. A cobra – não peçonhenta- foi capturada e solta no seu ambiente ideal.
Chicotadas do dia!
Continua sem solução da polícia e da justiça o fato da ex-vereadora Tereza Name continuar em cárcere privado dentro de sua casa, cercada por jagunços que impedem que seus familiares a visitem e até seu médico de confiança a consulte. O ‘empurra-empurra’ da justiça deixa transparecer medo em tomar providências. A culpa – neste instante- está sobre a morosidade do Ministério Público. Isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.
