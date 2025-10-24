As Dez Mais

Sexta, 24 de outubro de 2025.

MANCHETES DO CORREIO DO ESTADO:

-Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura///////Pollon lança esposa como deputada e desafia Azambuja para disputar governo de MS////// Governo federal recebe sinal do PP para manter Fufuca no cargo.

AS ‘10’ MAIS!

Falta 3 dias para acabar o diesel dos transportes coletivos de Campo Grande. Motoristas e cobradores não vão receber salários. Governo e prefeitura estão conversando. A probabilidade dos coletivos pararem na segunda ainda é pleno.

A deputada federal Carla Zambeli -condenada no Brasil pelo STF e presa em Roma- vai voltar para o Brasil extraditada. O MP italiano já deu parecer favorável. Decisão final depende do governo italiano.

O vereador Dr. Lívio, presidente da Comissão de Transporte e da CPI do Transporte Coletivo, voltou a cobrar providências urgentes da Prefeitura e do Consórcio Guaicurus após a paralisação que causou transtornos no transporte público de Campo Grande.

O Palmeiras “tomou’ 3 a zero do LDU. O jogo foi no Equador a 2.850 metros de altura. Vai ter jogo de volta na semana que vem em S. Paulo no Alianz Parque. Terá que ganhar de – pelo menos – 4 a zero para se classificar direto.

Decisão judicial mandou a prefeitura de Campo Grande cumprir sentença transitada em julgado e elevar a tarifa técnica para 7, 79. O aumento foi determinado pelo juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara da Fazenda Pública.

É errado dizer que “o Consórcio Guaicurus quer aumento das passagens”. O Consórcio apresenta à prefeitura a ‘tarifa técnica’. A prefeita é quem determina o aumento das passagens. Ela pode até estabelecer que a tarifa aos usuários seja gratuita, desde que pague o preço técnico.

Um ‘baculejo’ na prefeitura de Itaporã acabou prendendo Nilson dos Santos Pedroso, ex-secretário de Gestão Estratégica da prefeitura de Corumbá por fraude em licitação…

Passarinho me contou que tem prefeito do interior envolvido com a Justiça que poderá à qualquer instante receber a visita do Ministério público por falcatruas do passado aqui na Capital…

Vem aí um novo Refis da Prefeitura de Campo Grande. A Câmara Municipal já deu o aval para a operação que deverá ter início no próximo dia 5 e que será finalizado dia 12 de dezembro.

O vice-governador Barbosinha confirmou que o Governo do Estado vai conter gastos para não aumentar tributos. Na lista de cortes também investimentos, alguns dos quais já anunciados.

Chicotadas do dia

O deputado federal Marcos Pollon resolveu criar um ‘climão’ dentro do PL. Para afrontar o ex-governador Reinaldo Azambuja – presidente estadual do partido – o deputado federal lançou sua esposa a pré-deputada federal. Esses enfrentamentos internos excluem ainda mais o Pollon e dá um clima de desavença partidária. Isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

