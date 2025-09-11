As Dez Mais



HOJE É O DIA DAS TORRES GÊMEAS…

Manchetes do Correio do Estado:

Deputados tucanos articulam utilizar vereadores como “escada” – TERENOS: Esquema de corrupção foi ‘irrigado’ por verba da educação – Fux vota pela absolvição de Bolsonaro em todos os crimes.

“A bajulação é moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana”

Uma empresa localizada na casa do prefeito e que integrava o grupo criminoso que desviava milhões da prefeitura de Terenos, ganhou quase 4 milhões para dar assistência ao único semáforo da cidade. O dono está preso.

A Clínica Médica Guadalupe, de Selvíria. Fundada com R$ 20 mil de capital social em fevereiro de 2024. Dias depois faturou R$ 1,450 milhão para transferir pacientes em situação de risco emergência. “Tem ou não coisa errada?”

A nutricionista Aruany Velozo Piemonte de Oliveira assinou outro contrato com a prefeitura de Selvíria faturando mais 450 mil para atuar como plantonista – de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h- nas unidades de saúde do município. “Tem ou não coisa errada?”

Agora o DRACCO bateu por lá e vai sobrar pra muita gente – até pro Jaime – prefeito da cidade. Foram à sede da Clínica e sabem o que encontraram?…; “Escombros de uma construção abandonada”. Falando sério: “Essa ‘caterva’ merece ou não cadeiazinha básica?”

No ‘péga’ que o GAECO e o GCOC deram em Terenos encontraram o envolvimento de um agente da lei pago -pelos contribuintes- para prender a sociedade de ladrões, traficantes, etc. O sargento se rendeu às maracutaias e envolveu até a mulher. Está preso. É ou não é triste, ver um defensor da lei envolvido na quadrilha?

Lembram-se do ex-vereador Betinho que ‘caiu do salto e não desfiou a meia’ e virou aspone de luxo da prefeitura?… Ele está de ‘olho’ na Câmara para tentar voltar à ‘doce vida’ da qual foi apeado. Está num cargo de R$ 15 mil reais na SAS, mas pra quem vivia se ufanando nos meios políticos de ter ‘carradas de votos de cabresto’ agora está mais por fora que braço de afogado. Na porta de político sem mandato, nem o vento bate.

Depois das várias denúncias de venda de sentenças no TJMS continuam existindo prejudicados reclamando que foram roubados com decisões teratológicas. No olho do furação um nome infaltável: Sideni Soncini Pimentel. Tem mais rolos vindo por aí. É aguardar pra conferir.

A entrevista com o Dr. Fábio Trad nesta manhã no programa Boca do Povo ele agradeceu a feliz lembrança dele ser candidato a governador tendo d. Gilda como vice, mas confirmou seu desejo pessoal: ser candidato a Câmara Federal.

O senador Nelsinho Trad – que foi coordenador da campanha de Dilma Rousseff à presidência no MS- está fazendo ‘das tripas o coração’ para convencer a ‘direita’ que é “Riedel desde criancinha”.

O ministro Fux, do STF, deu uma aula de direito aos seus demais companheiros de Supremo ao individualizar penas e responsabilidades. Foi juiz em toda sua plenitude. Mereceu respeito do povo brasileiro.

Terenos fundou oficialmente o “Ladrões Futebol Clube”. Escalação do time: Henrique Wancura Budke (Gol); Arnaldo Santiago, Sansão Inácio Rezende, Nadia Mendonça Lopes, Orlei Figueiredo Lopes (zaga). Genilton da Silva Moreira, Eduardo Schoier, Fernando Seiji Alves Kurose(meio-campo). Hander Luiz Corrêa Chaves, Fábio André Hoffmeister Ramires, Sandro José Bortoloto e Valdecir Batista Alves (centro-avantes). Todos escalados para o Campeonato da Segurança Máxima. Essa quadrilha merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

