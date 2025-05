As Dez Mais

Sexta, 23 de maio de 2025.

Hoje é Dia da Jovem Guarda!

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

Correio do Estado: “Consumidor bancará ampliação do subsídio na conta de energia”

O Estado: “MS verifica suspeita de gripe aviária e aguarda laudo”

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Sem o trabalhador braçal ninguém vive, nenhuma nação progride, nenhum país avança. A sabotagem à escola pública tem como função ‘produzir trabalhadores braçais’. É uma forma calhorda e cafajeste, que privilegia as elites que precisam de operários braçais. Pense nisso!”.

AS '10' MAIS!

1ª)

Dra. Inês Santiago, presidenta da FCDL, esteve hoje no programa 'Boca do Povo' da FM-101.9 divulgando o "Dia sem Imposto" que acontecerá na quinta-feira dia 29.

2ª)

O jornalista Átila Eugênio – (ex TV-Morena) assumiu a direção de conteúdo da TVE-MS. Depois de 17 anos na Globo resolveu ele escrever sua própria história. Parabéns!

3ª)

A CCRMSVia deu o drible da vaca nos seus maiores críticos, assumiu nova identidade e faturou sob o nome "Motiva" o controle da Br-163 (Estrada da Morte) e deixou todo mundo – como dizia o saudoso Dr. Cícero da Conceição – "catando papéis na ventania".

4ª)

Aprendam uma coisa: Suspeita não é fato verídico. MS aguarda o laudo para saber se temos ou não 'gripe aviário' num criatório lá pras bandas de Angélica. Por enquanto é 'suspeita'.

5ª)

Em São Paulo a Justiça deu 60 dias para que tirem nomes de vias, ruas, avenidas, praças e prédios públicos de nomes ligados à Ditadura Militar. Aqui em Campo Grande tá faltando homem pra fazer isso.

6ª)

Ancelotti – o novo técnico da Seleção Brasileira – desembarca domingo no Rio. Vem de crista erguida. Deixa ele ver o "povinho" que ele vai treinar que, certamente, vai ficar de crista caída…

7ª)

O deputado estadual João Henrique Catan vai passar um novo e perigoso perrengue. Elogiou na tribuna da Assembleia a Prevident chamando-a de "séria". Na verdade ela é a maior ladra do dinheiro dos aposentados do INSS…

8ª)

O "CE" publica hoje como matéria de capa que "Nós – os consumidores – vamos pagar a isenção provisória que a Energisa vai dar para consumidores de baixa renda que consomem até 8- kWh. Como dizia o AJ: "Ai, meu Jesus Cristinho!".

9ª)

Uma pesquisinha fora de hora mostrou que o casal Bolsonaro empata com Lula no MS quando o assunto foi presidência da República. O levantamento em 53 municípios – de 5 a 16 de maio- com 1.720 eleitores foi feito pelo IPEMS.

10ª)

Delegacia do Consumidor voltou a dar um 'baculejo' nas lojas de tênis da área central de Campo Grande apreendendo quase 2 mil pares pirateados. Dizem que os calçados apreendidos serão destruídos. Dois foram presos.

Chicotadas do dia!

Mães continuam 'brincando' com a 'Síndrome Respiratória Aguda'. Vão às UPAS e Postos levando seus filhos sadios que acabam contaminados. Os serviços de saúde estão sobrecarregados e os hospitais sem condições de receber doentes pediátricos atacados pela gripe e com pneumonia. Essas mães – sem consciência- saem em busca de saúde e levam a contaminação para suas casas. Esse ato de irresponsabilidade merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Leonardo Barros de Lacerda; Diana Duim (Terenos); Valdeci Batista Nunes (Chocolate); Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian; Vagner Martins Nabuco; Reinaldo Tibechrani Salgado; Dr. Josué de Oliveira; Yuri de Moraes Murano e a sempre bela Marina Fornari Ferreira.

Nossos bons e queridos amigos:

Tatiana que inaugurou sua Clínica de Procedimento Estético na rua Tenesse 333 (bairro Nascente do Segredo); Pessoal da Panificadora Bread King, arrasando com a nova forma de vender pães congelados em Campo Grande; Cezinha Roris; deputado estadual Junior Mocchi; Rejane Monteiro (AGEMS); Jorge Eduardo Celeri: TCE-MS; Luciano Lima (ALEMS); Dr. Guilherme Alcântada: Secretário de Indústria e Logística de MS; Dr. Ruan Pablo: Cartorário; Dr. João Gilberto Ilgenfritz: cirurgião Plástico; Dr. André Borges: advogado e João Roberto Abhuassan: publicitário.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.