As Dez Mais

Quarta-Feira,14 de maio de 2025

Hoje é o Dia da Independência de Israel.

Manchetes dos jornais de Campo Grande:

Correio do Estado: Plano de reativação da malha Oeste está cada vez mais distante

O Estado: Mato Grosso do Sul terá o segundo maior reajuste do país na conta de luz

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa infinitamente de muito”, frase do saudoso Pepe Mujica – ex-presidente do Uruguai que faleceu nesta madrugada.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital

Boca do Povo: a maior revista semanal do estado.

Difusora/FM-101.9: a rádio que só toca modão.

Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Faleceu nesta madrugada aos 79 anos de idade o dr. Cícero da Conceição. Advogado, repórter policial, voz marcante no rádio brasileiro e que fez sucesso com seus bordões. Vai deixar saudades. Sem ele as ondas do rádio ficaram mais pobres.

2ª)

Faleceu nesta madrugada o Médium espírita Divaldo Pereira Franco, aos 98 anos de idade considerado o sucessor do saudoso Chico Xavier e autor de mais de 200 livros, conferencista e psicógrafo.

3ª)

Faleceu o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica (89). Foi um homem simples. Viveu intensamente. Morava em sua chácara em Montevidéu onde pediu para ser sepultado ao lado da sua cachorra de estimação.

4ª)

Os descontos furtivos nas contas dos aposentados do INSS poderão sair do ‘lombo’ dos contribuintes. Os descontos ilegais começaram antes do governo Lula. O governo já admite editar crédito extraordinário para cobrir o rombo.

5ª)

Os Estados Unidos e China suspenderam a ‘Guerra das tarifas” por 90 dias. A China pagará apenas 30% do que exportar e os EUA 10% do que for exportado para a China, com exceção para automóveis, aço e alumínio. O acordo começa valer a partir de hoje.

6ª)

A bancada evangélica no Senado trabalha para barrar a aprovação da lei que legaliza os jogos de azar. A votação deverá ocorrer ainda neste semestre. Em favor da proposta já são 41 votos, o suficiente para aprovação.

7ª)

Invadiram o site da Prefeitura de Japorã e publicaram uma ‘fake news’ que deixou muita gente assustada: Segundo a falsa notícia “o presidente Lula teria falecido”. A invasão foi denunciada na delegacia de Polícia Civil da cidade para identificar os invasores.

8ª)

Afastados por suspeita de venda de sentença, o desembargador Sideni Soncini Pimentel é um dos que mais ganhava entre os afastados. Tinha um salário de R$ 154 mil reais segundo o Portal da Transparência. Não tinha a necessidade de se meter em encrencas, mas o fez instigado pelos filhos que queriam enriquecer, transformando sentença em negócio de família e ‘deu no que deu’.

9ª)

Quem esperava que a antiga Noroeste do Brasil – hoje Rumo – fosse recuperada que vá tirando o ‘cavalinho da chuva’. Há um desinteresse geral em recuperar essa malha ferroviária que com a nova ferrovia chinesa a ser construída sua tendência será acabar.

10ª)

E a senadora Soraya Tronicke mais uma vez brilhou na CPI DAS PECs. Fez perguntas precisas, colocou no córner a depoente e por pouco – muito pouco – quase mandou a moçoila pro xadrez. Parabéns!

Chicotadas do dia!

Em Bela Vista – fronteira com o Paraguai- a população não encontra nos postos os remédios mais básicos – para pressão, diabetes ou antidepressivos – mas a prefeitura repassou 530 mil reais/ano para uma associação de artes marciais deixando a população bela-vistense indignada. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes do dia!

Empresária Fernanda Name; Elza Mansano; Bebeto Tognini: médico; Raufi Marques; Maria Clara Scardini Duarte; Leda Nogueira Marçal; José Luiz Alves; Alfredo dos Reis; Nedina Santos Pereira; Stela Ramos Félix; Valter Demerdjian; Renato Shimabukuru e Andréa Fontoura Gonçalves.

Nossos bons e queridos amigos:

Profa. Rose Modesto, futura deputada federal; Dra. Maria José Maldonado: Neuropediatra; Thalita Rafachinho: Miss MS; Dra. Inês Santiago: presidenta da FCDL; Higor Alexandre: Influencer Digital; Pra. Michela Dutra; Tom Sena: adestrador de Cães e Waldir Leite Marques: Ortopedista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.