As Dez Mais

Quinta, 06 de março de 2025.

HOJE É O Dia Internacional do Optometrista

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

CORREIO DO ESTADO: “Atacadista” da cocaína em MS escapa de operação policial

O ESTADO: Preço do ovo sobe 69% em MS e chega ao maior valor em 22 meses

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Pobreza é doença mental.

Se colocarmos na frente de um macaco um punhado de dinheiro e uma banana ele vai preferir as bananas porque ignora e não sabe, que com dinheiro conseguiria comprar muitas bananas. Se pegarmos uma multidão e colocarmos um Iphone-16 e um livro, eles escolherão o Iphone porque não sabem que com conhecimento eles poderão comprar um monte de Iphones. A pobreza não está no mundo: está na mente das pessoas!”

Em nome do BDM o seu dinheiro digital e do Laticínios Serra Dourada

AS ‘10’ MAIS

1ª)

A China suspendeu a compra de carnes de três frigoríficos da JBS: um de Mozarlândia – GO, outro da Frisa, em Nanuque-MG e outro da Bon-Marte de Presidente Prudente-SP.

2ª)

Descoberto o monstro devorador de asfalto que em dias ‘comeu’ o asfalto em vários locais na Avenida Wilson Paes de Barros, atrás do nosso Aeroporto Internacional. Trata-se do “lençol freático” que muito à tona, destruiu o asfalto em vários locais. Desta vesz ele está morto e sepultado, garantiu a empreiteira.

3ª)

O atacante do Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, continua internado e já em estado de morte cerebral. Ele colidiu contra um caminhão na rodovia na madrugada de terça. Outro atleta que estava com ele – Pedro Castro – sofreu ferimentos leves e escoriações.

4ª)

Dizia um instrutor amigo meu que “avião é igual burro brabo: traga-o sempre a rédeas curtas para que ele não te surpreenda”. Numa pista em Salto Del Guayrá, durante evento aeronáutico um Cessna-172 Skylaine perdeu o ‘eixo da pista’ durante decolagem e saiu capinando árvores. Por sorte “apenas danos materiais” e ferimentos leves nos passageiros.

5ª)

Soldadinho do Exército “lalou” uma granada de fumaça do 20º Batalhão de Cavalaria Bilindada e foi brincar o Canaval, só que a PM flagrou o “engraçadinho” que tentou guardar o artefato numa pochete e a granada começou fumegar. Final da história: ele foi preso e será expulso.

6ª)

Em agosto próximo a Gol deixará de fazer a ligação SP/Bonito diariamente deixando no trecho apenas a Azul que fará Viracopos-SP/Bonito e vice-versa. Opção para o passageiro Gol será fazer SP/Campo Grande e enfrentar 280 KMs de rodovia.

7ª)

A Beija-Flor foi a grande campeã do carnaval no Rio. A escola de Nilópolis, na Baixada Fluminense conquistou seu 15º título. Em São Paulo deu a Rosas de Ouro após 15 anos e aqui em Campo Grande deu Vila Carvalho.

8ª)

A 5ª Câmara Cível do TJMS manteve por unanimidade, a condenação, por improbidade administrativa, do ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas, por ter emitido R$ 2,2 milhões em cheques sem fundos. Além das cominações legais ele ficará 5 anos no estaleiro fora da política.

9ª)

Final de um campeonato de futsal em Cel. Sapucaia terminou em confusão. O secretário de Esporte, Bruno França, se engalfinhou com um tal Tiago trocando murros e sopapos sendo a briga separada por jogadores. Um feio espetáculo. Ambos merecem cartões vermelhos.

10ª)

O ovo virou o novo vilão da inflação. Chegou subir 69%. Cartela com 30 unidades está custando R$ 40 reais. Juntou: a quaresma – onde as aves botam menos – a ração que subiu por causa do milho, os impostos e a inflação e quem teve que ‘botar mais’ foi o próprio consumidor.

Chicotadas do dia!

Atacadista de cocaína escapou de ‘fininho’ de operação policial depois de movimentar milhões com a revenda da droga. A esposa dele – que se diz laranja – foi presa. Ele movimentou 13 milhões em 33 meses. Essa turma que se enriquece com a infelicidade de pessoas e famílias, merecem nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes:

Meu amigo deputado bom baiano e líder em mandatos na AL Zé Teixeira; Luciano Silva Martins; Fernanda Yafusso; Joilson Franco; Leila Gabriela; Dra. Auxiliadora Budib; A sempre bela Alessandra Pandolfo; José Massayoshi Shimabukuro; Ozair Kerr; Ivan Mendonça Arruda e Márcia Tateishi Yamauchi.

Nossos bons e queridos amigos:

Nei Gordo da Estância Vovó Ari; Dra. Dircinéia Arruda e Augusto Vasquez: da loja do Rabiko; Juliana Rezende: jornalista; José Abelha: Pres. SintracomCG; Carlla Bernal: assessora de imprensa; Vanda Camilo: Ex-prefeita de Sidrolândia; Jeovani Vieira da UCVM-MS; ex-vereador Zé da Farmácia; Emerson Borges: Farmacêutico; Hélio Peluffo Filho: o sempre bem lembrado ex-prefeito de Ponta Porã e Rodrigo Perez: secretário de governo.

