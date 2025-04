ARTIGO: Mato Grosso do Sul e o Tabuleiro Político para 2026

Com a proximidade das eleições de 2026, Mato Grosso do Sul se movimenta politicamente, especialmente em relação à disputa pelo Senado. O estado, historicamente conservador, deve ter uma corrida intensa, com nomes já conhecidos e figuras que se consolidam no cenário. Com duas vagas em disputa, a articulação política será determinante para definir o nome que representará a direita e os valores conservadores no Senado Federal.

No centro dessas discussões está a senadora Tereza Cristina, uma das principais lideranças do estado e presidente do Partido Progressista (PP) no Mato Grosso do Sul. Aliada de Jair Bolsonaro e voz ativa na defesa do agronegócio e do conservadorismo, Tereza Cristina tem um papel essencial na definição do futuro político da direita no estado. Recentemente, ela afirmou ao ex-presidente Bolsonaro que o PP terá um candidato ao Senado, o que reforça a expectativa em torno da sigla e de suas lideranças.

Dentre os nomes que surgem no cenário, algumas figuras conhecidas aparecem como opção, incluindo o ex-governador Reinaldo Azambuja, que pode se filiar ao PL em breve . No entanto, observadores políticos apontam que novas forças dentro do PP têm se sobressaído, trazendo renovação e fortalecendo a base conservadora do estado. Um dos nomes que vem se destacando nesse processo é o do deputado federal Dr. Luiz Ovando, reconhecido como um dos melhores deputados de Mato Grosso do Sul pelo Índice Legisla Brasil.

Médico há quase 50 anos, com uma trajetória respeitada na Santa Casa de Campo Grande e na saúde pública, Ovando tem sido um nome constante nas discussões políticas do Mato Grosso do Sul. Sua atuação no Congresso Nacional e a defesa intransigente de pautas conservadoras o aproximaram ainda mais do eleitorado alinhado a Bolsonaro. Como vice-presidente do PP no estado e aliado de Tereza Cristina, Ovando, que também é vice-presidente da Frente Evangélica no estado, tem ocupado espaços estratégicos, sempre com um discurso voltado à defesa da família, da liberdade e dos princípios cristãos.

O parlamentar também se destaca pelo volume de recursos destinados ao Mato Grosso do Sul, especialmente na área da saúde, setor em que tem expertise. Com mais de R$ 76 milhões em emendas parlamentares só neste mandato, sua atuação tem sido reconhecida não apenas por eleitores, mas também por instituições, como a Polícia Militar, que o homenageou por seu apoio à segurança pública.

Questionado sobre a possibilidade de disputar o Senado, Dr. Luiz Ovando foi enfático ao afirmar que é “um soldado do partido” e que confia plenamente na condução de Tereza Cristina, a quem considera um novo nome de peso na política sul-mato-grossense. “Ela saberá conduzir da melhor forma um nome que tenha as qualidades necessárias. Estarei à disposição da forma que o partido melhor entender, pois a missão que temos é muito maior do que qualquer projeto pessoal”, declarou o deputado.

Para Ovando, mais do que a disputa presidencial, a eleição para o Senado será a mais importante de 2026. Segundo ele, o Brasil precisa de parlamentares que tenham compromisso com os valores que estruturam a sociedade e coragem para enfrentar os desafios impostos pelo cenário atual. “A escolha dos nossos líderes não pode ser baseada apenas em promessas ou discursos bem ensaiados. O eleitor tem a responsabilidade de analisar o histórico, as propostas e, principalmente, a idoneidade dos candidatos. Um líder ficha limpa, sem envolvimento em escândalos ou corrupção, tem liberdade para agir sem amarras e tomar as decisões necessárias para restabelecer o ordenamento jurídico e moral do país”, pontuou.

A disputa para 2026 ainda está em fase de construção, mas um ponto já está claro: Mato Grosso do Sul terá um candidato ao Senado fortemente ligado à base conservadora. O apoio de Tereza Cristina será fundamental nessa equação, e os nomes que melhor representam os valores da direita certamente terão um peso maior na definição do tabuleiro eleitoral. Enquanto algumas figuras buscam se viabilizar a qualquer custo, outras seguem conquistando espaço de forma consistente, como é o caso de Luiz Ovando, consolidando-se como alternativas naturais dentro desse processo.