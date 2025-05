Arrascaeta lidera participações em gols no Brasileirão 2025

Após oito rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, o uruguaio Arrascaeta é o principal nome da competição em participações diretas em gols. Com sete gols e três assistências, o camisa 10 do Flamengo esteve envolvido em 10 dos 17 gols da equipe (58,8%). Os dados reforçam a importância do meia para o time carioca, que luta pela ponta da tabela.

Arrascaeta marcou quatro vezes como visitante e três em casa. Suas assistências foram distribuídas em duas jogadas aéreas e uma rasteira, mostrando versatilidade nas criações. No Brasil desde 2015, o jogador soma agora mais de uma década atuando no país, com dois títulos nacionais no currículo (2019 e 2020).

Na sequência da lista aparecem Kaio Jorge, do Cruzeiro, com sete participações, e Alan Patrick, do Internacional, com seis. O meia colorado também lidera em assistências (quatro). Memphis Depay (Corinthians) e Vegetti (Vasco) completam o top-5.

Os números são do Gato Mestre, plataforma de estatísticas do futebol nacional, e indicam uma briga acirrada entre os principais nomes ofensivos da temporada.