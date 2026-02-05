Arma é apreendida em caso de violência doméstica em Campo Grande

Mandado de busca cumprido pela 1ª DEAM visa proteger vítimas de violência doméstica

A 1ª DEAM cumpriu na manhã desta quinta-feira (5) um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra um homem de 51 anos, investigado por ameaçar sua ex-companheira de 47 anos. A ação ocorre após a vítima relatar ameaças de morte, inclusive contra a filha do casal, depois que o suspeito teve a posse de sua arma restabelecida com a revogação de medidas protetivas anteriores.

Segundo apurado, o investigado utilizava perfis falsos em redes sociais para acompanhar a rotina da ex-mulher. Na residência do suspeito, no bairro Carandá Bosque, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .38 e 50 munições, que foram encaminhados à perícia. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e do cumprimento de medidas judiciais para garantir a segurança das mulheres e o combate rigoroso à violência doméstica.