quarta-feira, 28/01/2026

Argentina bate recorde nas exportações de leite

Leite em pó integral lidera vendas externas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

O setor de lácteos argentino registrou em 2025 seu melhor desempenho externo em 12 anos, impulsionado pela modernização da cadeia produtiva e condições favoráveis de mercado. Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca mostram que o país exportou 425.042 toneladas de produtos lácteos, crescimento de 11% em volume e 20% em valor. O leite em pó integral foi o principal item embarcado, refletindo a valorização no mercado internacional.

Em litros equivalentes, o volume exportado alcançou 3,129 bilhões, representando 27% da produção total de 11,618 bilhões de litros, maior da década e segundo maior da série histórica. O resultado reforça a competitividade argentina no comércio global de lácteos e a expansão de sua presença em mercados estratégicos.

BOCA AGRONEGÓCIO

