AQUIDAUANA: Prefeitura oferece aulas gratuitas de pilates na Equipe Multidisciplinar

Já imaginou pode se livrar daquelas dores chatas na coluna, nas pernas e braços? Ou então dar aquele “up” no corpo para ajudar a definir a musculatura? E, ainda, tonificar o corpo e melhorar a postura? Tudo isso é possível e de graça em Aquidauana!

A Prefeitura de Aquidauana segue investindo em saúde preventiva e bem-estar da população ofertando de forma gratuita, as aulas de pilates.

“O pilates faz bem pra saúde e as minhas mobilidades melhoraram bastante, ficou tudo mais fácil, principalmente, para fazer meus afazeres em casa”, afirmou a paciente – Marilza Mendes.

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), via Equipe Multidisciplinar. As aulas de pilates visam promover a consciência corporal, alívio de dores musculares, alongamento, flexibilidade, melhora da postura, coordenação motora e mobilidade.

“O pilates é uma ferramenta essencial para a saúde do corpo e da mente. Ele melhora a postura, fortalece a musculatura profunda, previne lesões e alivia dores, especialmente, na coluna. É um trabalho completo, que une respiração, controle e consciência corporal, promovendo bem-estar e qualidade de vida”, disse a fisioterapeuta – Isabela Mardegan.

Para ter acesso ao tratamento na Equipe Multidisciplinar, os interessados devem procurar a sua ESF de referência, onde passarão por uma avaliação médica e, então, o médico faz o encaminhamento do paciente.

Logo, a coordenação da Equipe Multidisciplinar fará o direcionamento do aluno para uma das turmas mais próximas da sua residência e no grupo adequado para o seu tratamento. Atualmente, as aulas atendem jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, devido à grande procura.

Mais informações sobre as aulas de pilates, procure a sua ESF ou a sede da Equipe Multidisciplinar, sito à Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodô).