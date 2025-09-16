AQUIDAUANA: Prefeitura inicia obras de drenagem e pavimentação na Vila Icaraí.

Nesta semana, a Prefeitura de Aquidauana deu início à construção da rede de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Icaraí. A drenagem é a primeira etapa da obra, considerada prioridade para evitar alagamentos e trazer mais segurança aos moradores da região.

Assim que a instalação da rede de drenagem for concluída, a prefeitura vai executar a pavimentação asfáltica, para garantir melhores condições de tráfego e qualidade de vida para a comunidade.

O projeto faz parte do primeiro pacote de investimentos em infraestrutura urbana lançado pelo prefeito Mauro do Atlântico em julho. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Mauro, vereadores e comunidade local, com a presença do deputado federal Beto Pereira, autor da emenda que viabilizou a maior parte dos recursos para essa obra.

As obras de drenagem vão atender as ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01, na Vila Icaraí. Também fazem parte do mesmo pacote de investimentos as ruas do Bairro Alto: Treze de Junho, Álvaro Pontes, Antônio Nogueira e João Dias.

O investimento total da prefeitura ultrapassa os R$ 11,4 milhões, contando com auxílio de recursos de emendas parlamentares do deputado federal Beto Pereira (R$ 7 milhões), senador Nelsinho Trad (R$ 2,9 milhões) e senadora Soraya Thronicke (R$ 1,5 milhão).

Para o prefeito Mauro do Atlântico, iniciar a obra pela drenagem é fundamental para garantir a durabilidade do asfalto e evitar problemas futuros: “Estamos começando pela drenagem porque sabemos que ela é a base de uma obra de qualidade. Sem uma drenagem adequada, o asfalto se deteriora rapidamente e não cumpre sua função”.

O prefeito também reforçou que já está articulando novos investimentos. “Estou em busca constante de recursos para ampliar as obras de drenagem e asfalto em mais ruas da cidade. Esse é um compromisso que assumimos com a população e vamos continuar trabalhando para que cada vez mais bairros recebam infraestrutura adequada”, afirmou o prefeito Mauro.

A Prefeitura pede atenção redobrada dos moradores e condutores que transitam pela Vila Icaraí. As ruas em obras estão devidamente sinalizadas com indicações de desvio. O cuidado é essencial para evitar acidentes, já que há circulação de máquinas pesadas e trabalhadores no local.

