Vereador Veterinário Francisco propõe educação sobre bem-estar animal nas escolas

Projeto visa conscientizar alunos sobre cuidados com animais e integração entre saúde humana, animal e ambiental

O vereador Veterinário Francisco protocolou um Projeto de Lei que inclui a educação sobre proteção e bem-estar animal no currículo das escolas municipais de Campo Grande (MS). A proposta estabelece diretrizes permanentes para prevenir maus-tratos e promover o conceito de Saúde Única, que integra saúde humana, animal e ambiental. Segundo o parlamentar, o objetivo é formar cidadãos conscientes e responsáveis desde a infância, incentivando empatia, respeito e cuidado pelos animais. As ações educativas serão transversais, integradas aos projetos escolares existentes, respeitando a autonomia pedagógica das instituições.

Entre as medidas estão a conscientização sobre guarda responsável, prevenção do abandono e a importância da castração, além da divulgação de canais de denúncia de maus-tratos. O projeto prevê campanhas, feiras, palestras, oficinas e parcerias com órgãos públicos, universidades e organizações civis. A participação da comunidade escolar será adaptada à faixa etária dos alunos. A implementação será gradativa, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Educação e disponibilidade orçamentária, buscando reforçar valores de cidadania e proteção à vida animal.

A iniciativa também destaca impactos da crueldade animal na saúde pública e no meio ambiente, promovendo responsabilidade social desde cedo. O vereador acredita que educar sobre o respeito aos animais é preparar crianças para uma sociedade mais ética e consciente.