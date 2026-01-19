AQUIDAUANA: Prefeitura começa 2026 oferecendo capacitação gratuita por meio de cursos com Senar e Sindicato Rural.

A formação profissional é uma das principais ferramentas para promover o desenvolvimento social, ampliar oportunidades e preparar a população para os desafios do mercado de trabalho. Investir em qualificação significa fortalecer a autonomia das pessoas, incentivar a geração de renda e contribuir diretamente para o crescimento do município.

Com esse objetivo, foi realizado na semana passada dois primeiros cursos gratuitos de 2026, promovidos pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, via Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o Senar-MS e o Sindicato Rural de Aquidauana.

Abrindo o ciclo de capacitações deste ano, o Núcleo ofertou os cursos “A Chave do Sucesso” e “Word Aplicado”, voltados ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, empreendedorismo e domínio tecnológico. Ao todo, os cursos somaram 16 horas de carga horária, com a participação de 21 alunos.

O curso Word Aplicado, ministrado pelo instrutor Ronaldo Gibin, do Senar-MS, abordou conteúdos como revisão das ferramentas básicas, estruturação de documentos, automação de processos de formatação, impressão e salvamento de arquivos, proporcionando aos participantes maior domínio das ferramentas digitais utilizadas no dia a dia profissional.

Já o curso “A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidades” foi conduzido pela instrutora Crisler Keler Pereira de Arruda, também do Senar-MS, com foco no desenvolvimento pessoal, comportamento empreendedor e identificação de potencialidades individuais.

Na abertura das capacitações, esteve presente o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, que destacou a importância da iniciativa. “É muito bom começar o ano proporcionando à população novos conhecimentos por meio de cursos tão importantes de qualificação. Fortalecemos nossa parceria com o Sindicato Rural e o Senar para que possamos agregar cada vez mais novos cursos de interesse da população. Nossas capacitações são gratuitas e contam com material de qualidade, adquiridos por meio dessa parceria”, ressaltou o secretário.

De acordo com o diretor do Núcleo de Geração de Emprego e Renda Kleber Gaeta, estão previstos para 2026 mais de 300 cursos, em parceria com o Senar-MS e o Sindicato Rural, com o objetivo de qualificar e formar pessoas para o mercado de trabalho, fortalecendo a criação de emprego e renda no município.

Serviço – Endereço: Rua Francisco Pereira Alves, s/nº – em frente à Escola CAIC – Bairro Exposição. Horário de funcionamento: das 7h às 13h. Contato: (67) 3241-1462.

Fonte: AGECOMCrédito das Fotos: GABRIELA BERNARDES

