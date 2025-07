Aquidauana altera jogos em casa para às 17h na Série B estadual

A tabela da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense já teve sua primeira alteração antes do início da competição. O CR Aquidauana solicitou a mudança do horário de seus jogos como mandante no Estádio Noroeste, passando das 15h para às 17h. A Federação atendeu ao pedido, e a mudança vale para todas as rodadas em que o clube jogar em casa — com exceção da última, que segue às 15h por exigência do regulamento.

A estreia do Aquidauana, contra o Taveirópolis, já ocorrerá no novo horário. A expectativa é de que o público seja maior no fim da tarde.

Outra possível mudança envolve o Maracaju Atlético Clube (MAC), que ainda pode transferir seus jogos para o Estádio Loucão, caso o local seja regularizado pelo Ministério Público. Atualmente, o MAC também manda suas partidas no Noroeste.

O torneio tem início marcado para 30 de agosto.