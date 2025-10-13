segunda-feira, 13/10/2025

AQUIDAUANA: Ação de limpeza recolhe materiais inservíveis em Piraputanga e Camisão

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Dando continuidade às ações de limpeza nos distritos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou nos dias 10 e 11 de outubro o recolhimento de materiais inservíveis nos distritos de Piraputanga e Camisão, respectivamente.

Os materiais inservíveis são aqueles que, por algum motivo, deixaram de ter utilidade para sua finalidade original, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, pneus e outros itens que muitas vezes acabam sendo descartados de forma inadequada.

Outra equipe da prefeitura, trabalhou na limpeza, roçada e patrolamento na região próxima ao Santuário, na MS-450, para deixar o local organizado para a realização das cerimônias religiosas que aconteceram nessa último final de semana.

A ação teve como objetivo promover a limpeza e o bem-estar da população, incentivando os moradores a colaborarem com o descarte correto desses materiais em locais apropriados, para que o recolhimento possa ser realizado de maneira eficiente pela equipe da Secretaria.

Manter os distritos limpos é uma atitude que reflete diretamente na qualidade de vida da comunidade, além de contribuir com a saúde pública, evitando o acúmulo de resíduos e a proliferação de vetores transmissores de doenças.

Essas ações da prefeitura são uma forma de cuidado e manutenção dos espaços públicos, buscando garantir um ambiente mais limpo, seguro e saudável para todos.

Fonte: AGECOM

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Zé Teixeira solicita reforma de escola em Ivinhema e asfaltamento em Dourados

Milton - 0
Nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas indicações no Plenário da...
Leia mais

Ifood começa a utilizar drones para entregar comida em Sergipe

ANELISE PEREIRA - 0
Depois de obter autorização permanente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o iFood iniciou seu serviço de entrega realizado por drone em Aracaju, Sergipe....
Leia mais

Geraldo Resende destaca avanço histórico para agentes de saúde

Milton - 0
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (7), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/2021, que garante aposentadoria especial e valorização...
Leia mais

Antonio Vaz apresenta medidas para proteger crianças no ambiente digital

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou, em 8 de outubro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o projeto de lei que...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia