AQUIDAUANA: Ação de limpeza recolhe materiais inservíveis em Piraputanga e Camisão

Dando continuidade às ações de limpeza nos distritos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou nos dias 10 e 11 de outubro o recolhimento de materiais inservíveis nos distritos de Piraputanga e Camisão, respectivamente.

Os materiais inservíveis são aqueles que, por algum motivo, deixaram de ter utilidade para sua finalidade original, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, pneus e outros itens que muitas vezes acabam sendo descartados de forma inadequada.

Outra equipe da prefeitura, trabalhou na limpeza, roçada e patrolamento na região próxima ao Santuário, na MS-450, para deixar o local organizado para a realização das cerimônias religiosas que aconteceram nessa último final de semana.

A ação teve como objetivo promover a limpeza e o bem-estar da população, incentivando os moradores a colaborarem com o descarte correto desses materiais em locais apropriados, para que o recolhimento possa ser realizado de maneira eficiente pela equipe da Secretaria.

Manter os distritos limpos é uma atitude que reflete diretamente na qualidade de vida da comunidade, além de contribuir com a saúde pública, evitando o acúmulo de resíduos e a proliferação de vetores transmissores de doenças.

Essas ações da prefeitura são uma forma de cuidado e manutenção dos espaços públicos, buscando garantir um ambiente mais limpo, seguro e saudável para todos.

Fonte: AGECOM

